"Маразм крепчает": что говорят соцсети о военном учете для женщин (фото)

17 декабря вступил в силу документ, которым женщин в возрасте до 60 лет обязывают стать на военный учет

В Украине женщин ставят на военный учет / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны хочет пополнить скамьи нашей армии за счёт женщин. Пользователи соцсетей сегодня активно обсуждают такое решение властей.

Сайт "Сегодня" подготовил подборку реакций украинского сообщества на то, что женщин теперь ставят на военный учет.

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Что пишут в соцсетях

"Имеем подарки к Рождеству. В действие вступил приказ Минобороны о взятии на военный учет женщин. Там целый ряд новых специальностей. Журналистки, библиотекари, работницы гостиниц, фотографы, правоведы, менеджеры, ветеринары, профессионалки музейного и архивного дела, финансистки, стоматологи, бухгалтеры , малярки и даже музыканты. То есть все женщины" , – написала член Комиссии по журналистской этике Лиза Кузьменко на своей странице в Facebook.

Эксминистр обороны Украины Анатолий Гриценко также прокомментировал решение Минобороны в Facebook. Политик уверен, что для выполнения приказа нужно как минимум полтора-два года даже в мирное время и при наличии военкоматов в каждом районе.

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"А в данный момент — в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны проверять взятых на учет, и так перегружены борьбой с ковидом) — эта задача практически неподъемная", – написал Гриценко.

Эксминистр выразил сомнение в том, что авторы-разработчики приказа — Минобороны, МВД, СБУ, СВР и Минюст, который его завизировал, учли все факторы и последствия.

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А кто-то считает такое решение правильным, но в то же время отмечает, что рейтингу власти после этого – гаплык.

Юрист Михаил Пластун ответил на введение приказа в действие.

"Такого трэша я еще не видел... Женщинам приготовиться к военному учету. Теперь работодатели должны контролировать, чтобы женщины, которые уже работают на предприятии, встали на военный учет. При принятии на работу, следует проверять наличие военно-учетных документов с отметками о взятии на учет", – написал Пластун.

Все больше пользователей удивляются решению Минобороны.

"Смотрю, что астрологи не попали в список. Вероятно, они что-то знали. Я думала, что кроме последних событий с карантинами, вакцинациями меня уже ничем не удивить. Нет, я ошиблась!" – написала Елена Товстуха в Facebook.

"Как бухгалтер скажу так – ребят, мы мальчиков своих не показывали в худшие времена по военному учету и в данный момент тоже, то, мое личное мнение", – написала Ксения Кравец.

Она добавила, что маразм крепчает.

Наталья Власова поинтересовалась в Facebook, в котором "турборежиме" рождался данный приказ.

"Какая цель этой "мобилизации"? Собрать взятки с женщин, которые захотят через медицинскую комиссию доказать свои проблемы со здоровьем и непригодность к военной службе? Собрать штрафы с предприятий. Распилить деньги на "большой перестройке казарм", которые не предназначены для такого количества женщин", – отметила Власова.

Некоторые пользователи отнеслись к ситуации с юмором и поделились мемами.

"Девушки, видели? Обновили список профессий, с которыми женщины должны стать на военный учет. Короче, мы все там. Я лично по категории "журналистика" и "издательское дело". А категории "перевод" почему-то не увидела, и это обидно. Переводчицы им в армии не нужны, что ли? Нужно позвонить в военкомат и спросить, что дальше", – написала писательница Тамара Дуда.





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