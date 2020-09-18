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Марина Порошенко досі носить намисто зі звільненого Слов’янська

18 сентября, 18:16

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Намисто, яке подарували їй діти Слов’янська, Марина Порошенко вважає своїм символічним оберегом

Марина Порошенко, дружина п’ятого президента України, давно звертала на себе увагу і як особистість, і як волонтер, і як жінка, яка диктувала "політичну моду". Витончений смак у вбранні – це фірмовий стиль Марини Порошенко.

Остання публічна поява Марини Порошенко на конференції київської організації "Європейської солідарності", яка висунула її на чолі партійного списку до Київради, тільки підтвердила, що і після закінчення каденції Петра Порошенка, його дружина зберігає імідж жінки з гарним смаком.

Користувачі соцмереж звернули увагу на намисто з бісеру, в якому була Марина Порошенко. Відповідаючи на це запитання аудиторії, прес-секретар Марини Порошенко Наталія Бутенко у себе на сторінці у Фейсбук написала: "Про намисто. Воно отримало сьогодні багато компліментів. І лише в офісі пані Марина нагадала мені звідки воно. Це намисто подарували їй діти Слов’янська у вересні 2018 року, коли ми разом з ними відзначали День миру. Виявляється увесь цей час вона його берегла..."

Дійсно, 21 вересня 2018 року, у Міжнародний день миру, Перша леді України перебувала з робочим візитом у Донецькій області. Марина Порошенко прибула в Слов’янськ, де зустрілася з дітьми і взяла участь у флешмобі "У ритмі серця".

Учасники акції випустили синьо-жовті кульки з паперовими журавликами та серцями як символ єдності України. На журавликах були вписані імена 63 українських воїнів, які загинули під час звільнення Слов’янська.

Після чого дівчатка і подарували Марині Порошенко бісерне намисто, яке вона вважає своїм символічним оберегом.

Як відомо, місто Слов’янськ було звільнене українськими військовими від проросійських сепаратистів 5 липня 2014 року, після чого українська влада розпочала місію з надання гуманітарної допомоги мешканцям міста.

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