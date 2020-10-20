Марина Порошенко посетила инновационный парк Unit City

"Такие инновационные города – это инвестиция в человеческий капитал, а значит – инвестиция в будущее страны"

Марина Порошенко, первый номер избирательного списка "Европейской Солидарности" в Киевсовет, посетила инновационный парк Unit City и ознакомилась с его инфраструктурой – высокотехнологичными лабораториями, учебными и офисными кластерами, пообщалась со студентами школы предпринимательства и резидентами города.

"Все мы хотим видеть Киев действительно современной европейской столицей. Но это невозможно без качественного образования и медицины, развитой инфраструктуры, возможности трудоустройства, реализации каждого киевлянина, - отметила Марина Порошенко. - Unit City – это место для поддержки талантов, инноваций и современных технологий. Прекрасная площадка для развития нашей молодежи. Здесь они могут постоянно повышать уровень своих знаний, работать в современных условиях, с использованием новейших технологий и становиться более конкурентными на рынке, выстраивать сеть контактов, которые помогут развиваться как отдельным работникам, так и целым компаниям".

Кроме того, госпожа Порошенко отметила, что "такие инновационные города – это инвестиция в человеческий капитал, а значит – инвестиция в будущее страны".

"Уверена, что только совместными усилиями местной власти и ответственного бизнеса мы сделаем Киев действительно европейской столицей", - заявила Марина Порошенко.

Unit City – первый в Украине инновационный парк, направленный на развитие проектов в сфере высоких технологий и креативных индустрий. А также один из крупнейших центров инноваций в Центрально-Восточной Европе, который привлекает в Украину инвесторов, партнеров и новые технологии со всего мира.

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