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Марина Порошенко призвала столичную власть закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

16 октября, 15:52

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"Европейская Солидарность" требует упорядочить систему дистанционного обучения в столице

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Киеве, связанной со стремительным распространением пандемии коронавируса, партия "Европейская Солидарность" требует от столичной власти выделить средства из бюджета города, чтобы обеспечить учеников и учителей необходимыми для дистанционного обучения техническими средствами.

/ Фото: Facebook

Об этом в своем открытом видеообращении заявила Марина Порошенко, которая возглавляет список "Европейской Солидарности" на выборах депутатов Киевского городского совета после инспектирования столичных школ и встреч с учителями столицы.

"Европейская Солидарность" требует от столичной власти немедленно упорядочить систему дистанционного обучения, а также обеспечить из местного бюджета столицы киевских школьников и учителей необходимыми электронными планшетами. "Ибо мы не имеем права потерять этот учебный год. Это та важная инвестиция, положить начало которой должен Киев. Инвестиция в будущее нашего города", – отметила Марина Порошенко.

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Киев школа партия Марина Порошенко Европейская солидарность дистанционное образование
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