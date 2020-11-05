Маркив вернулся на Родину свободным человеком благодаря принципиальной позиции главы МВД, – СМИ

Глава МВД также лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, где отстоял соотечественника и вернул его домой

Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, ошибочно осужденного в Италии, стало результатом трехлетней битвы за украинца главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Речь об этом идет в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осужденного в Италии", опубликованной информационным агентством "Украинские национальные новости".

"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины – Арсен Аваков. Он хорошо знаком с материалами дела, он лично курировал вопросы защиты нацгвардейца, лично общался с адвокатами. Аваков занял позицию "Украина своего солдата не оставит" и взял дело в свои руки", – говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что расследование гибели Андрея Рокелли и его русского переводчика Андрея Миронова по указанию министра было забрано у СБУ и проведено силами МВД.

"Расследование проходило под предводительством Авакова. Работу вела Нацгвардия и полиция. Десятки допросов, экспертиз. Вот, например, несколько фактов… Свидетельства сослуживцев Маркива из Нацгвардии помогли установить позицию, на которой тот нес службу: 1760 метров от точки, где погибли журналисты, овраг "за пределами визуального наблюдения". Для прицельного огня данная позиция попросту недосягаема! Далее следствие берется за видеозапись Роккелли в овраге – эта съемка зафиксировала события последних минут перед смертью журналиста. Ее фонологическая экспертиза показала: обстрел по журналистам совершался с расстояния 200-300 метров. А именно на такой дистанции находился завод "Зевс" – на тот момент он был под контролем сепаратистов… МВД получило свидетельства невиновности Маркива и направило все материалы в Италию", – отмечается в статье.

Глава МВД также лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, где отстоял соотечественника и вернул его домой.

"Спустя день заседания суда и 3 с половиной года заключения нацгвардейца суд признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину, и, как нам стало известно, расходы за перелет также покрыл лично Арсен Аваков. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", - подчеркивается в публикации.

Также указывается, что своими профессиональными действиями и принципиальной позицией министр фактически укрепил международный имидж Украины: "Ведь речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных – убийцами журналистов, да еще и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира… Для Арсена Авакова – это больше, чем просто дело солдата. Он сделал все, чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене: "Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", – позже прокомментирует глава МВД", – подытожил автор.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама