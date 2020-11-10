Виталия Маркива наградили почетным орденом ПЦУ (фото)

Маркив одним из первых записался в 2014 году в добровольческий батальон

Освобожденного нацгвардейца Виталия Маркива после возвращения в Украину наградили орденом Архистратига Михаила. Награду вручил предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД.

/ Фото: Пресс-служба МВД

Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку:

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"Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих собратьев, дало сил и воли не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться", – отметил он.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что Виталий Маркив одним из первых записался в добровольческий батальон им. Кульчицкого и в марте 2014 пошел защищать свою страну. Он был два месяца под постоянными обстрелами.

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"Он провел 1222 дня за решеткой в ​​Италии и это только укрепило его веру в Господа, в то, что справедливость есть и за нее надо бороться", – отметил Антон Геращенко.

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Также Митрополит Епифаний вместе с Виталием Маркивым и Антоном Геращенко осмотрели стену памяти Михайловского собора и поставили в православном храме свечи в память о павших защитников Украины.

Напомним, что в Украине Виталия Маркива встречали родственники и военнослужащие. Освобожденный гвардеец сошел на землю с флагом Украины в руках и выступил с речью перед украинцами.

Также мы рассказывали, как после возвращения в Украину Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео: Сегодня

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