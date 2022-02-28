Мародеров в Житомире будут расстреливать – мэр дал приказ

Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Городской голова Житомирского городского совета заявил, что дал приказ, позволяющий наказывать грабителей прямо на месте. Причем по мародерам можно открывать огонь.
Соответствующее предупреждение мэр города Сергей Сухомлин разместил на своей странице в Фейсбуке.
Высшая мера
"В районе Крошни задержали несколько людей, которые пытались залезть в магазин. Я всех предупреждаю: полиция, нацгвардия, отряды теробороны получили приказ, не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет. Все получили приказ, стреть на месте", – сообщил спокойным голосом Сухомлин.
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Обстановка
- На данный момент поступает все больше информации о фактах мародерства российскими оккупантами. В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт грабежа мясного комбината.
- В городе Тростянец Сумской области еще одна группа "русского мира" разграбила магазин. По словам очевидцев, вынесли в основном выпивку и закуску к ней.
- Российские войска не смогли взять Киев, потерпели ряд поражений и понесли огромные потери. Это вынудило оккупантов пойти в тактическое отступление. Об этом заявил на брифинге советник главы ОПУ Алексей Арестович.
- Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.