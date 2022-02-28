Мародеров в Житомире будут расстреливать – мэр дал приказ

"Все получили приказ, стрелять на месте"

Сухомлин готов победить грабежи радикальным способом / Коллаж "Сегодня"

Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Городской голова Житомирского городского совета заявил, что дал приказ, позволяющий наказывать грабителей прямо на месте. Причем по мародерам можно открывать огонь.

Соответствующее предупреждение мэр города Сергей Сухомлин разместил на своей странице в Фейсбуке.

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Высшая мера

"В районе Крошни задержали несколько людей, которые пытались залезть в магазин. Я всех предупреждаю: полиция, нацгвардия, отряды теробороны получили приказ, не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет. Все получили приказ, стреть на месте", – сообщил спокойным голосом Сухомлин.

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