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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Марш за "права людей" и перекрытие трассы. В Украине протестуют антивакцинаторы (фото, видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
12 декабря, 13:57
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Противники вакцинации сегодня вышли на митинг в разных городах страны
На месте присутствует полиция
На месте присутствует полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова протестуют антивакцинаторы. Например, в Киеве требуют от власти отменить законопроект 4142, которым, по их мнению, ущемляются права невакцинированных граждан.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Марш в Киеве

В центре Киева начался марш за "права людей". На месте присутствует полиция, которая должна обеспечить порядок. Люди требуют от власти отменить законопроект 4142, которым, по их мнению, ущемляются права невакцинированных граждан.

Протестующие заявляют, что они не антивакцинаторы, а выступающие за права людей.

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Протест в Харькове

В Харькове антивакцинаторы митингуют под зданием ОДА.

Митинг в Полтаве

В Полтаве сегодня тоже протестуют антивакцинаторы. Они перекрыли трассу Киев-Харьков.

Антивакцинаторы во Львове

Во Львове снова митинг в центре города, дорога перекрыта.

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