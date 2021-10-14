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Марш защитников и защитниц и Koval fest: какие празднования организовали в Днепре (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 октября, 13:41
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В городе уже прошел традиционный марш, а также проводят ряд мероприятий на разных локациях
В Днепре празднуют День защитника и защитниц.
В Днепре празднуют День защитника и защитниц. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре в День защитников и защитниц организовали много праздничных мероприятий. "Сегодня" узнали, как город отмечает праздник.

Марш защитников и защитниц

Как пишет Информатор, в городе уже прошел традиционный марш. К нему присоединились ветераны, волонтеры, родственники погибших военных и местные жители.

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Сначала они собрались в сквере возле Днепропетровской облгосадминистрации, чтобы почтить память погибших минутой молчания и возложить цветы. После этого начался сам марш.

В 11:00 колонна стартовала от Аллеи Героев, далее несколько сотен собравшихся направились по улице Андрея Фабра и проспекту Дмитрия Яворницкого. Финальная точка шествия – Соборная площадь.

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В Днепре прошел марш защитников и защитниц. Фото: Информатор

Koval fest

На Фестивальном причале с 14 по 16 октября будет проходить Koval fest. Гости фестиваля смогут понаблюдать за кузнецами, а также попробовать свои силы в ковке.

Фестиваль проводят четвертый раз. Туда приедут более 70-ти кузнецов со всей Украины. Организаторы обещают множество мастер-классов, а также выставку оружейников. Кроме того, желающие смогут выковать на память сувенир – монетку или небольшую подкову.

Мероприятия в музее АТО

Ряд праздничных мероприятий организовали в музее:

  • 12:30 – 13:30 – выступление военного оркестра Центрального территориального управления НГУ;
  • 13:30 – 14:30 – открытие фотовыставки Андрея Карпенко "Під небом Донеччини";
  • 14:30 – 15:30 – выступление Первого волонтерского хора;
  • 15:30 – 16:00 – открытие выставки рисунков "І доля козацька веде мене";
  • 10:00 – 16:00 – фильм "Мир".

Что будет в парке Шевченко

На смотровой площадке парка имени Шевченко запланировали множество мероприятий:

  • 13:00 – открытие праздника;
  • 14:00 – выступления творческих коллективов;
  • 16:00 – соревнования по стрельбе из лука;
  • 16:00 – мастер-классы по нарезке тыквы со свечами;
  • 16:00 – плетение маскировочной сетки;
  • 16:30 – блюда козачьей кухни – каша и компот;
  • 17:00 – выступления безумных козаков – показательные номера с оружием и интерактивные конкурсы;
  • 18:00 – козацкое файер-шоу.

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