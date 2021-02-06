Машины, квартиры и много денег: что известно о судьях КСУ, подавших иск к Украине

Зарплаты 300 тысяч гривен в месяц Александру Литвинову и Александру Косминину явно мало

Двое судей Конституционного суда требуют от государства деньги – якобы им не выплатили больше миллиона зарплаты за период карантина. Теперь служители Фемиды требуют эти деньги из налогов простых украинцев.

Реклама

"Сегодня" выясняли, какие перспективы у этого судебного процесса.

В среднем за год судья Конституционного суда получает 4,5 млн гривен зарплаты. Но Александру Литвинову и Александру Косминину этого оказалось мало для нормальной жизни – они подали в суд государство, чтобы взыскать 1,3 млн гривен зарплаты, недополученной во время карантина.

Арифметика простая: средняя месячная зарплата судьи КСУ – четверть миллиона гривен, но в апреле прошлого года из-за пандемии Кабинет министров ограничил плату чиновников, установив предельную планку в размере 47 тыс. в месяц. Это в пять раз меньше месячного дохода судей.

Поэтому, пока обычные украинцы несли убытки, закрывали бизнес и теряли работу, Конституционный суд в августе оперативно признал это решение Кабмина неконституционным.

"По моему убеждению – это уже нивелирование абсолютно всех моральных факторов. Если задуматься, для подавляющего большинства людей 47 тысяч – это астрономические зарплаты. Столько редко получают госслужащие и в сфере бизнеса. А для судей КСУ эти зарплаты маленькие", – говорит предстатель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

Реклама

Мы попытались связаться с самыми истцами. Александр Касминин с начала недели трубки не берет. А вот его коллега Александр Литвинов все же попытался объяснить свою позицию.

"Я комментариев не даю ... Я пользуюсь судебной защитой и правом как гражданин Украины обратиться с иском в суд за защитой своих прав", – говорит судья Литвинов.

Согласно декларациям за 2019 год, истцы не бедствуют – имеют по несколько квартир и престижные автомобили. В частности, у Литвинова – квартира в Киеве, больше 100 тыс. долларов на счетах, два участка в элитном пригороде, Конча-Заспе.

У его коллеги Александра Косминина – тоже квартира в столице на 150 квадратных метров, а в собственности семьи – 6 земельных участков и 3 квартиры в Полтаве. Сам судья Косминин ездит на "Тойота Прада". Стоимость такой машины – около 2 млн гривен.

Видео: Сегодня

Реклама

Другие судьи не подали в административный суд и это как раз очень красноречиво свидетельствует о том, что другие судьи понимают, что когда сложно в государстве, стране, то должно быть сложно всем.

Судьи украинского Конституционного суда получают одну из самых высоких зарплат среди коллег во всем мире. Например, служители Фемиды федерального суда Германии имеют в пересчете на наши деньги – 280 тыс. гривен. Но у Косминина вместе со всеми доплатами получается больше 300 тыс.

Судьи Конституционного суда Украины получают зарплаты на уровне Верховного суда США. Но сравнить судей США и наших судей – им есть куда расти.

Александр Литвинов и Александр Косминин пришли в Конституционный суд вместе с нынешним председателем Александром Тупицким. Он уже и сам успел попасть в скандал. Кроме того, что Тупицкий с коллегами почти лишили Украину безвиза, признав неконституционной статью о сокрытии деклараций чиновников и уголовной ответственности за это, председатель КСУ поехал отдыхать на Мальдивы, пока украинская власть пыталась преодолеть конституционный кризис.

Судьи Литвинов и Косминин подали иск в Одиозный окружной административный суд Киева. Его председатель Павел Вовк – фигурант уголовного дела, и в ближайшее время его должны принудительно доставить в Антикоррупционный суд.

Реклама

На когда назначено заседание по пересчету зарплат судей, пока что неизвестно.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама