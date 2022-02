Маск ответил на просьбу Федорова: Starlink теперь активен в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.

Об этом в Twitter написал Илон Маск.

По словам бизнесмена, сервис теперь доступен в Украине.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.