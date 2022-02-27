Маск ответил на просьбу Федорова: Starlink теперь активен в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.
Об этом в Twitter написал Илон Маск.
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По словам бизнесмена, сервис теперь доступен в Украине.
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"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути", — говорится в сообщении.
Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.- Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022
Что было раньше?
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску за поддержкой Украины во время войны с Россией. Он попросил обеспечить страну станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.