Маск ответил на просьбу Федорова: Starlink теперь активен в Украине

В Украине будет спутниковый интернет Starlink

Теперь Starlink и в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.

Об этом в Twitter написал Илон Маск.

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Подробности

По словам бизнесмена, сервис теперь доступен в Украине.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути", — говорится в сообщении.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. - Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Что было раньше?

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску за поддержкой Украины во время войны с Россией. Он попросил обеспечить страну станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

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