Маска не поможет — Радуцкий рассказал о новой эпидемии в Украине

Депутат объяснил, как не заразиться

Михаил Радуцкий дал прогноз по эпидемии обезьяньей оспы / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Эпидемия обезьяньей оспы, по прогнозам, дойдет до Украины. Но она не настолько опасна, как раньше эпидемия коронавируса, рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий телеведущим Алене Цинтиле и Юрию Бибику в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".

"По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, сегодня эта инфекция распространяется на нашем континенте. В отличие от ковида, она не такая опасная, и она не так быстро распространяется, как ковид. Все чаще становятся случаи передачи обезьяньей оспы от человека к человеку, но для того, чтобы заразить кого-то ею, должен быть бытовой контакт. Поэтому специалисты надеются, что такого распространения, как коронавирус, не будет", — сказал он.

Радуцкий назвал основные сложные моменты, связанные с обезьяньей оспой. Также он рассказал, как свести риск заражения к минимуму.

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Но болезнь не из приятных. У нее есть еще одна проблема — долгий инкубационный период, до 21 дня. Поэтому нужно очень внимательно следить за здоровьем. В первую очередь, тщательно мыть руки. Маска здесь ничего не дает, она (болезнь — ред.) очень редко передается воздушно-капельным путем. Но мытье рук, гигиена и ограничение общения с человеком, у которого вы видите признаки ОРВИ — это то, что может уберечь. Уже сегодня ВОЗ заявляет, что необходимости полной вакцинации мира от обезьяньей оспы нет. Но эпидемия будет, и к сожалению, из-за того, что много людей возвращаются в украину из стран, где есть уже случаи, Украину это тоже не обойдет", — сказал Радуцкий.

Что из себя представляет болезнь

Редкая вирусная болезнь, похожая по симптоматике на давно забытую человечеством натуральную оспу, сейчас распространяется по Европе, США и Канаде. Оспа обезьян "пришла" из Африки, но, как отмечают в ВООЗ, заболевание протекает в большинстве случаев легко и вакцина уже на подходе.

Болезнь менее заразна, чем коронавирус, для заражения нужен тесный контакт с больным человеком, его постельным бельем или одеждой, которую он носил. Вирус проникает в организм через кожу, респираторную систему, глаза, полости рта и носа.

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