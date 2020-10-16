Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейк

Ношение сертифицированных медицинских масок не имеет негативного влияния на организм человека. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья. Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяются контакты, значительно распространяется инфицирования среди людей. Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких", – сообщил Ляшко.

Отметим, что в Украине официально запрещено заходить без масок в общественный транспорт и в помещения. За такое правонарушение даже грозит штраф, но не всех это останавливает. Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа. В связи с этим инфекционист Евгения Менжулина объяснила, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке.

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