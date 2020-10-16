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Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейк

16 октября, 12:54

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам медиков, маски вполне безопасны

Ношение сертифицированных медицинских масок не имеет негативного влияния на организм человека. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья. Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяются контакты, значительно распространяется инфицирования среди людей. Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких", – сообщил Ляшко.

Отметим, что в Украине официально запрещено заходить без масок в общественный транспорт и в помещения. За такое правонарушение даже грозит штраф, но не всех это останавливает. Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа. В связи с этим инфекционист Евгения Менжулина объяснила, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке.

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