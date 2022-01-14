Масштабная хакерская атака в Украине: что на самом деле происходит с Дією

Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал Дія. Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
В Минцифре дали разъяснение по хакерской атаке.
Работает ли приложение Дія
Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме.
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"Дія – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров", – заявили в Минцифре.
Глава министерства Михаил Федоров также объяснил, что данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.
Что с порталом Дія
Он отключен, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы.
"Большинство сайтов уже восстановлено. Специалисты Минцифры включены на помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", – написал Федоров в своем Telegram.
Что произошло
В ночь с 13 на 14 января 2022 хакеры осуществили массовую кибератаку на вебсайты государственных структур Украины. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности, работают СБУ и Киберполиция.
Утром 14 января не открывались сайты:
- Кабмина,
- МИД Украины,
- ГСЧС Украины,
- МОН Украины,
- Минспорта,
- Минэнерго,
- Минагрополитики
- Дія.
Раньше мы писали:
- После ночной масштабной атаки хакеров на сайты государственных органов Украины продолжают подсчитывать количество пострадавших веб-ресурсов.
- Атака с угрозами. Что говорят в СБУ о ночном взломе правительственных сайтов.