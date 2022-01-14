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Масштабная хакерская атака в Украине: что на самом деле происходит с Дією

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 10:43
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В Минцифре объяснили, произошла ли утечка персональных данных украинцев, а также работает ли мобильное приложение
Портал Дія временно не работает.
Портал Дія временно не работает. / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал Дія. Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

В Минцифре дали разъяснение по хакерской атаке.

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Работает ли приложение Дія

Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме.

"Дія – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров", – заявили в Минцифре.

Глава министерства Михаил Федоров также объяснил, что данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

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Что с порталом Дія

Он отключен, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы.

"Большинство сайтов уже восстановлено. Специалисты Минцифры включены на помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", – написал Федоров в своем Telegram.

Что произошло

В ночь с 13 на 14 января 2022 хакеры осуществили массовую кибератаку на вебсайты государственных структур Украины. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности, работают СБУ и Киберполиция.

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Утром 14 января не открывались сайты:

  • Кабмина,
  • МИД Украины,
  • ГСЧС Украины,
  • МОН Украины,
  • Минспорта,
  • Минэнерго,
  • Минагрополитики
  • Дія.

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