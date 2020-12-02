Масштабные пожары под Харьковом: погорельцы до сих пор не получили компенсации

Зимовать в летней кухне приходится погорельцам с Харьковщины. Лесной пожар, который возник в начале осени, почти уничтожил деревню Горобивка. Людям пообещали компенсацию – за каждый дом по 300 тысяч гривен, но сдержала ли власть слово?

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Двор Натальи превратился в сплошное пожарище, уцелела только летняя кухня. Ранее на печи Наталья варила еду свиньям, а теперь приходится здесь готовить для себя с мужем.

Ее семье помогли волонтеры – передали свитер, шапку, сапоги. А тем временем во дворе продолжает тлеть зерно.

"Это полный бак был зерна у меня. Вот горит, дымит. Мы его выгребаем, и три месяца дымит, горит, мы не можем его затушить", – рассказывает женщина.

В начале сентября, когда стояла жара и поднялся сильный ветер – здесь вспыхнул лес. Огонь быстро добрался до сел. Горели 39 домов. Большинство восстановить невозможно. Хуже всего обстоят дела в селе Горобивка. Чиновники заверили: за каждый дом погорельцам выплатят по 300 тысяч гривен.

Наталья компенсацию не получила: дом был оформлен на ее отца. В день пожара ему стало плохо, а спустя месяц умер в больнице. Нет заявления от владельца недвижимости – нет и компенсации тем, кто там жил.

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Не повезло и соседям: их дом по документам на пожаре был "проектом строительства со всеми разрешениями". Его и оценили в 15 тысяч гривен, вместо 300.

"Как это, что можно делать и где искать правду, если мой дом новострой посчитали, как сарай. Что делает?" – жалуется погорелец.

Только у половины погорельцев с бумагами все в порядке, и они получили обещанную компенсацию. Остальные – приехали с плакатами под Харьковскую областную администрацию. К людям вышли чиновники. И пообещали помочь деньгами из областного бюджета.

"Администрация будет инициировать этот вопрос и пытаться решить о возможности предоставления материальной помощи тем, которые на сегодняшний день, к сожалению, не имеют правоустанавливающих документов", – говорит Татьяна Егорова-Луценко, заместитель председателя Харьковской ОГА.

В самом селе почти не осталось людей – боятся, что опасность вновь придет из леса, поэтому не хотят строить новую жизнь на пепелище. Дома, выгоревшие дотла, владельцы возобновлять не собираются. А таких здесь – половина села.

Видео: Сегодня

Напомним, глава госпредприятия "Купянское лесное хозяйство" в Харьковской области Юрий Попченко заявил, что масштабные лесные пожары возникли в результате поджога в двух местах.

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