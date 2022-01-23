Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Массовое минирование школ. Рассказываем, как работают спецслужбы

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис отметила, что на вызовы по минированию выезжает максимальное количество спецслужб
В Украине продолжается массовое минирование школ
В Украине продолжается массовое минирование школ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все еще продолжается череда минирований. За последние дни поступали сообщения о взрывчатках в школах Киева, Броваров и Львова.

Сайт "Сегодня" узнал, как работают спецслужбы во время сообщений о минировании.

Реклама

Сколько спецслужб едут на вызов?

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис прокомментировала минирование школ в Киеве. Она заявила, что на вызовы по минированию выезжает максимальное количество спецслужб.

"По максимуму следственно-оперативных групп, взрывотехников и кинологов, чтобы поскорее завершить эту проверку. В каком порядке это проводится – мы не можем раскрывать этот момент, чтобы не подвергать кого-то опасности и вызвать туда людей", – сказала Юлия Гирдвилис.

По ее словам, следственно-оперативная группа решает, откуда начинать обследование.

Сколько стоит выезд спецслужб?

Каждый выезд оперативных служб обходится для государства как минимум в несколько тысяч, а то и десятков тысяч.

Реклама

"Если поступило сообщение о минировании объекта, то мы выезжаем в обязательном порядке и дежурим на месте. Полиция тем временем проверяет этот объект. Бывают случаи, когда нас привлекают при необходимости, – сообщила нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага. – Затраты на подобные выезды определяются по своей формуле. Последний раз мы считали и вышло, что выезд пожарной техники в столице обходится в тысячи гривен, порой более 50 тыс. грн".

В свою очередь наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы. Кроме того, в столице есть "план взаимодействия", в рамках которого допускается, что спасатели могут не выезжать на все объекты, если минирование массовое.

При этом полиция и взрывотехники обязаны выезжать и реагировать на каждое подобное сообщение.

Работают ли школы после сообщения о минировании?

Многие школы работают в обычном режиме после сообщений о минировании. Все ученики и сотрудники ждут спецслужбы.

Реклама

Кто стоит за волной минирований?

Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для давления на Украину.

Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда подорожает проезд в транспорте Киева? В КГГА ответили Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Ударят морозы? Погода принесет метели в Буковель Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

93 932

заболело за неделю в Украине

+94%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять