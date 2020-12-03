Массовое тестирование на COVID-19 в Украине не планируется – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проводить массовое тестирование на коронавирус проводить не будут.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что стратегия тестирования в Украине заключается в том, чтобы увеличить количество экспресс-тестов.

"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование (на коронавирус – Ред.), то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов", – сказал Степанов.

По его словам, от этой стратегии никто не планирует отходить.

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К слову, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

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