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Массовое тестирование на COVID-19 в Украине не планируется – Степанов

3 декабря, 23:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Стратегию тестирования изменять не планируют

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проводить массовое тестирование на коронавирус проводить не будут.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что стратегия тестирования в Украине заключается в том, чтобы увеличить количество экспресс-тестов.

"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование (на коронавирус – Ред.), то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов", – сказал Степанов.

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По его словам, от этой стратегии никто не планирует отходить.

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К слову, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тестирование коронавирус Максим Степанов
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