Массовое тестирование на COVID-19 в Украине не планируется – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проводить массовое тестирование на коронавирус проводить не будут.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что стратегия тестирования в Украине заключается в том, чтобы увеличить количество экспресс-тестов.
"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование (на коронавирус – Ред.), то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов", – сказал Степанов.
По его словам, от этой стратегии никто не планирует отходить.
К слову, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.
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