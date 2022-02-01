Массовые беспорядки в Украине. Суд арестовал подозреваемого Юрия Голубана

Юрию Голубану, которого ранее задержали правоохранители, вынесли меру пресечения – в Сети появились подробности

Суд вынес первое решение по Юрию Голубану / Фото: Коллаж: Сегодня

Суд арестовал Юрия Голубана, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в Украине, на два месяца без права на залог.

Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

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Мосийчук уточнил, что следователи рассчитывают получить от Голубана данные на заказчиков и возможных сообщников из Министерства внутренних дел.

Что о нем известно?

Юрий Голубан ранее воевал в АТО, при этом СМИ писали, что задержанный служил в т. н. "ДНР". А нардеп Игорь Луценко летом 2017 года обвинил полковника в убийстве украинских военных в зоне АТО.

СМИ также писали, что Голубан служил в рядах боевиков т. н. "ДНР". Однако в МВД тогда заявили, что полковник Нацполиции будет продолжать свою службу, пока его вину официально не докажут.

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Фото: PavlovskyNews

В марте 2017 года Голубан вошел в сессионный зал Верховной Рады вместе с пострадавшими участниками противостояния с нардепом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске. Пострадавшие блокировали трибуну, и заседание закрыли.

Информацию о задержании Голубана подтвердил глава МВД Денис Монастырский.