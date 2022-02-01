Массовые беспорядки в Украине. Суд арестовал подозреваемого Юрия Голубана

Суд арестовал Юрия Голубана, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в Украине, на два месяца без права на залог.
Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.
Мосийчук уточнил, что следователи рассчитывают получить от Голубана данные на заказчиков и возможных сообщников из Министерства внутренних дел.
Далее по теме
Что о нем известно?
Юрий Голубан ранее воевал в АТО, при этом СМИ писали, что задержанный служил в т. н. "ДНР". А нардеп Игорь Луценко летом 2017 года обвинил полковника в убийстве украинских военных в зоне АТО.
СМИ также писали, что Голубан служил в рядах боевиков т. н. "ДНР". Однако в МВД тогда заявили, что полковник Нацполиции будет продолжать свою службу, пока его вину официально не докажут.
В марте 2017 года Голубан вошел в сессионный зал Верховной Рады вместе с пострадавшими участниками противостояния с нардепом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске. Пострадавшие блокировали трибуну, и заседание закрыли.
Информацию о задержании Голубана подтвердил глава МВД Денис Монастырский.
"Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов и имеет очень непонятную предыдущую историю. В частности, историю в 2014 году", — сказал Монастырский.
Читайте также:
- Кто стоит за подготовкой массовых протестов в Киеве и почему за дело взялась СБУ — эксклюзив
- Массовые беспорядки в Украине. СБУ показала задержание организаторов – видео
- Массовые беспорядки в Украине могли быть в 4 областях: при чем тут Россия
- Кровь, поджоги и драки с полицией: тысячи "титушек" планировали беспорядки в центре Киева