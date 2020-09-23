Mastercard и ПриватБанк запускают бесконтактные оплаты в Днепровском метрополитене

Заплатить за проезд в метро Днепра можно прямо на турникете - картой, смартфоном или другим устройством с NFC

Технологии меняют мир и образ нашей жизни, в том числе и наше платежное поведение. Вот уже девятый год в Украине успешно развивается мировой тренд – бесконтактные платежи. Быстрый, удобный, безопасный способ оплаты продолжает набирать популярность и в 2020 году. Так, НБУ подсчитал, что в июне 2020 украинцы использовали 9,6 млн бесконтактных карт – на 25,6% больше, чем в январе, и 2,7 млн шт. токенизированных карт (добавленных в цифровые кошельки) – на 22,5% больше, чем в январе 2020 года. Расплатиться бесконтактной картой или гаджетом в магазине, парикмахерской или кафе и даже в общественном транспорте уже вполне обычное дело.

Заплатить за проезд на ходу

Бесконтактную оплату проезда в подземке первыми оценили пять лет назад пассажиры столичного метрополитена. Тогда Киев стал пятым городом в мире, где в метро стала возможна бесконтактная оплата проезда банковской картой на турникете. С момента запуска технологии пассажиры оплатили более 120 миллионов поездок бесконтактными банковскими картами и устройствами с NFC. Возможность подобных платежей сделала более комфортным пользование метрополитеном не только для киевлян, но и для гостей города. Бесконтактная технология экономит время – оплата производится одним касанием, без ввода PIN-кода, буквально на ходу. Оплатить проезд можно банковской картой любого банка мира, различных платежных систем, смартфоном или другим устройством с NFC. Удобна система и для пассажиров, которые редко ездят в метро.

В сентябре второй подземкой в Украине с бесконтактной оплатой проезда стал Днепровский метрополитен. Проект запустила компания Mastercard в партнерстве с ПриватБанком при поддержке Днепровского городского совета и КП "Днепровский метрополитен".

"Mastercard имеет многолетний опыт реализации smart city проектов. За последние 5 лет вместе с партнерами мы реализовали более 30 подобных инициатив в разных городах Украины, в том числе внедряя платежные инновации в подземных и наземных видах транспорта — там, где особенно важны скорость, удобство и безопасность. Успешность таких инноваций подтверждают миллионы оплаченных поездок в киевском метро и других видах транспорта, а также сотни тысяч часов сэкономленного времени, которое пассажирам не нужно тратить на очереди за билетами или жетонами", — отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

"Я как житель города очень счастлив, что наше метро стало вторым в Украине метрополитеном, реализовавшим технологию бесконтактной оплаты проезда банковской картой. Оплата картой или смартфоном облегчит пользование метро для тысяч жителей нашего города", — добавил Егор Аветисов, руководитель направления инноваций ПриватБанка.

Как это работает

Оплатить проезд в Днепровском метро прямо в турникете можно с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона с NFC, часов с PayPass, браслета или других устройств с функцией бесконтактных платежей. Для этого нужно просто поднести платежную карту или гаджет с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала.

Оплата проходит практически мгновенно – бесконтактный расчет почти в 10 раз быстрее, чем другие виды расчетов. После подтверждения оплаты с карты пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки (проезд в Днепровском метро стоит 6 гривен). Никаких дополнительных комиссий и списаний с карты пассажира при бесконтактной оплате не производится.

Где это работает

Днепровский метрополитен самый молодой в Украине, он был запущен в 1995 году. Шесть его станций соединяют западные жилые массивы Днепра с Вокзальной площадью и выходом к железнодорожному вокзалу. На сегодня оплатить проезд бесконтактно можно на самых многолюдных станциях – "Вокзальной" и "Покровской". Планируется, что до конца года бесконтактная оплата проезда будет уже доступна на всех станциях Днепровского метрополитена.

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