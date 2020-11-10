Мать Марины Порошенко умерла от коронавируса

Ранее экс-президент сообщал, что его теща находится в тяжелом состоянии

Теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умерла от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщил Порошенко в Telegram.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память..." – написал экс-президент.

Ранее мы сообщали, что теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, в конце сентября COVID-19 был обнаружен у лидера "Европейской солидарности", уже в начале октября Порошенко попал в больницу, где ему был назначен курс лечения.

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