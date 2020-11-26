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Матери нардепа Ефимова разрешили купить "вертолетную площадку Януковича"

26 ноября, 18:16

Виталий Семченко Виталий Семченко

Гражданка США ранее приобрела компанию без одобрения регулятора

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Антимонопольный комитет дал разрешение гражданке США Любови Ефимовой, матери нардепа Максима Ефимова, на покупку компании Fineroad Business LLP, которая владеет КВЦ "Парковый".

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В обнародованном решении сказано, что Ефимова в 2019 году приобрела 100% уставного капитала Fineroad Business LLP (Великобритания) без получения одобрительного решения регулятора. По этой причине не нее был наложен штраф в размере 170 тыс. грн.

Отмечается, что на момент совершения сделки компания была связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", обладающим конгрессно-выставочным центром (КВЦ) "Парковый".

Объект представлен зданием общей площадью 22 тыс. кв. м с подземным паркингом, дизельной электростанцией и двумя вспомогательными сооружениями.

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По данным АМКУ, выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования, связанных с Ефимовой отношениями контроля, за 2019 составила 2,1 млрд грн.

Что известно о Максиме Ефимове?

Ефимов – народный депутат Украины группы "Довира" и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он не раз входил в рейтинг самых богатых парламентариев.

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Согласно декларации о доходах за 2019 год, он является владельцем более 60 компаний, зарегистрированных в Украине, Германии, Швейцарии, США, на Кипре и Британских Виргинских островах.

За свою депутатскую работу он получил 503 тыс. грн. Но это не единственный и не основной источник его доходов. Также Ефимов получил от завода "Энергомашспецсталь" 1,44 млн грн в качестве "вознаграждения по результатам работы научно-технического совета". Еще более 1,6 млн грн – проценты от вкладов в банках.

Ездит политик на "Lexus GX 470", а его жена Анна – на "Lexus GX 460" и "Range Rover Sport". Еще у них есть водный мотоцикл "Bombardier", 25 земельных участков, квартиры в Киеве и США, а также несколько домов в Киевской области.

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В 2019 году нардеп подтвердил факт приобретения КВЦ "Парковый", а формальным владельцем объекта выступила его мать.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский назначил нового госуполномоченного Антимонопольного комитета.

Также мы писали, что АМКУ потребовал от "Укрзализныци" обеспечить грузоперевозчикам рыночные условия, а не навязывать им свои вагоны.

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