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МАУ будет выполнять рейсы Lufthansa в Мюнхен и Женеву

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 февраля, 21:49
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Немецкий авиаперевозчик Lufthansa прекращает рейсы из и в Киев с 21 по 28 февраля
МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву/Фото: коллаж: "Сегодня"
МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинская авиакомпания МАУ начинает рейсы в Мюнхен и Женеву, выполняемые компанией Lufthansa. Это связано с временным прекращением немецкого авиаперевозчика рейсов в и из Киева.

Об этом сообщает украинский политик и журналист Мустафа Найем.

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"Авиакомпания МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает количество воздушных судов по этим маршрутам", — написал в своем Telegram Найем.

Отдельные рейсы из Киева и Одессы компания Lufthansa будет осуществлять еще сегодня и завтра. Пассажиров отмененных рейсов просят связаться с сервисным центром Lufthansa. Рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме.

Не первая отмена рейсов

В конце января в немецкой авиакомпании уже заявляли, что экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации в стране. По этой причине перенесли один из рейсов, который должен был вылететь из Мюнхена в Киев 22 января.

Однако спустя пару дней Lufthansa все же вернула на ночную стоянку в аэропорту "Борисполь" рейс LH 1492 Франкфурт – Киев. Однако сократила ее время почти на 1 час.

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