Майкл Макфол: Путин уже проиграл войну, которую сам начал 24 февраля

И вместе с ним проиграли в России все – от олигархов до бабушек в Сибири, заявил бывший посол США в РФ

Майкл Макфол уверен, что план Путина вернуть Украину в российскую империю провалился / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни одна из целей, о которых президент РФ Владимир Путин заявил, начиная войну против Украины, не была достигнута, считает Майкл Макфол. Но в то же время своей войной Путин перечеркнул все экономические достижения своей страны.

Об этом посол США в России в 2011-2014 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Если посмотреть на время два месяца назад, если вы посмотрите, что говорил Путин, чего он хотел достичь, то он не достиг ничего из этого", – сказал он.

И теперь, по словам Майкла Макфола, в РФ говорят о других целях, отличающихся от того, что декларировалось в начале вторжения в Украину.

"Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они поменяли свои цели в своих декларациях. Они уже говорят о военной операции по защите Донбасса. А это уже отличается, это совершенно отличается от того, с чего он начинал 2 месяца назад", – подчеркнул экс-посол.

Майкл Макфол уверен, что "Путин уже проиграл ту войну, которую он сам начал 24 февраля".

"Он даже не считает Украину государством. Вы просто для него русские с украинским акцентом. И он стремится вернуть Украину в российскую империю. Это уже провалилось у него", – сказал он.

По мнению дипломата, Путин своей войной также перечеркнул достижения своего правительства в экономической сфере.

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