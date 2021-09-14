Майор Бузина. Что известно о кагэбэшном прошлом отца Олеся Бузины (фото)

Во время изучения архивов Комитета государственной безопасности Украинской ССР исследователи наткнулись на документы, которые рассказывают, чем именно занимался в КГБ отец журналиста Олеся Бузины. Также стало известно, что отец убитого журналиста был майором госбезопасности.
Об этом сообщает в своем телеграм-канале редактор сайта "Историческая Правда" Эдуард Андрющенко.
Исследователи написали, что из документов стало понятно: специализация Алексея Григорьевича Бузины – диссиденты. Больше никаких подробностей не сообщается.
Что было ранее известно
- Алексей Григорьевич Бузина был потомком украинских казаков и крестьян. Его отец служил в Русской императорской армии офицером, а во время коллективизации 1930-х годов был раскулачен и сослан на строительство Беломорканала;
- Алексей Бузина окончил филологический факультет Харьковского университета, начинал журналистом, потом стал заворготдела Сумского обкома комсомола;
- поступил на службу в КГБ и стал офицером 5-го (идеологического) управления;
- в годы независимости Украины дослужился до подполковника СБУ.