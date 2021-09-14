Майор Бузина. Рассекречено КГБ-шное прошлое отца Олеся Бузины (фото)

Во время изучения архивов Комитета государственной безопасности Украинской ССР исследователи наткнулись на документы, которые рассказывают, чем именно занимался в КГБ отец журналиста Олеся Бузины. Также стало известно, что отец убитого журналиста был майором госбезопасности.
Об этом сообщает на своем телеграм-канале редактор сайта "Историческая Правда" Эдуард Андрющенко.
Исследователи написали, что из документов стало понятно – Алексей Григорьевич Бузина работал по диссидентам. Больше никаких подробностей не сообщается.
Что было ранее известно
- Алексей Григорьевич Бузина был потомком украинских казаков и крестьян. Его отец служил в Русской императорской армии офицером, а во время коллективизации 1930-х годов был раскулачен и отправлен на строительство Беломорканала;
- Он окончил филологический факультет Харьковского университета, начинал журналистом;
- Потом стал заворготдела Сумского обкома комсомола;
- Поступил на службу в КГБ и стал офицером 5-го (идеологического) управления;
- В годы независимости Украины дослужился до подполковника СБУ.