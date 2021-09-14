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Майор Бузина. Рассекречено КГБ-шное прошлое отца Олеся Бузины (фото)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 сентября, 22:02
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Из документов стало понятно, чем именно в органах занимался Алексей Бузина
Олесь Бузина особо не рассказывал, кем был его отец / Коллаж "Сегодня"
Олесь Бузина особо не рассказывал, кем был его отец / Коллаж "Сегодня"

Во время изучения архивов Комитета государственной безопасности Украинской ССР исследователи наткнулись на документы, которые рассказывают, чем именно занимался в КГБ отец журналиста Олеся Бузины. Также стало известно, что отец убитого журналиста был майором госбезопасности.

Об этом сообщает на своем телеграм-канале редактор сайта "Историческая Правда" Эдуард Андрющенко.

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Документы из личного дела майора Бузины
Документы из личного дела майора Бузины

Исследователи написали, что из документов стало понятно – Алексей Григорьевич Бузина работал по диссидентам. Больше никаких подробностей не сообщается.

Что было ранее известно

  • Алексей Григорьевич Бузина был потомком украинских казаков и крестьян. Его отец служил в Русской императорской армии офицером, а во время коллективизации 1930-х годов был раскулачен и отправлен на строительство Беломорканала;
  • Он окончил филологический факультет Харьковского университета, начинал журналистом;
  • Потом стал заворготдела Сумского обкома комсомола;
  • Поступил на службу в КГБ и стал офицером 5-го (идеологического) управления;
  • В годы независимости Украины дослужился до подполковника СБУ.

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