Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Майские ливни принесли в Мариуполь новые угрозы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 08:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой
В Мариуполе сильные ливни. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мариуполе сильные ливни. Фото: коллаж "Сегодня"

Захваченный Мариуполь атаковала непогода. Дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупного яда по всему городу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Реклама

По его словам, угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются только формированием "красивых фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".

"Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны", – подчеркнул Андрющенко.

Реклама

Мариуполь затопило дождями. Фото: Петр Андрющенко

Из Мариуполя делают гетто — советник мэра о "нововведениях" оккупантов

Оккупанты ввели пропускной режим в захваченном Марупольском районе. Это создает неудобства и самим россиянам. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко ведущим Евгению Киселеву и Юлии Галушко в проекте FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

"Зачем пропускная система — мы пока не понимаем. Если бы она перекрывала выезд из Мариуполя или въезд украинским гражданам, было бы понятно. Но она распространяется абсолютно на всех, даже россияне жалуются. Абсолютно непонятное происходит, но мы скоро все увидим и поймем, что это что-то нехорошее", — сказал он.

Андрющенко отметил, что происходит ротация российских военных, Мариуполь стараются полностью отрезать.

Реклама

"Вчера мы увидели, что город полностью закрывают, выехать из города или попасть в него становится невозможно. Закрываются все объездные, проселочные дороги. Кадыровцы начинают патрулирование. Мы смотрим за ротацией в точках фильтрации и по блокпостам — "ДНРовцев" убирают, ставят более серьезных военных. Явно наблюдаем изменение режима и усиленную консервацию. Город и раньше был похож на гетто, то сейчас они точно делают из него гетто в чистейшем виде", — сказал он.

Пропускная система в Мариуполе

Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска – три дня, но он одноразовый, то есть воспользоваться им можно только один раз. Пропуск выдает оккупационная комендатура в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации. При этом очередь на получение пропуска уже расписана вперед на несколько недель.

Чтобы выехать из Мариуполя автомобилем, требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Документ выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

Для передвижения по Мариупольскому району без въезда в сам Мариуполь также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в такие села, как Ялта или Урзуф, без пропуска невозможен.

Даже для того, чтобы передвигаться по самому Мариуполю между административными районами, также требуется пропуск на авто.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:40 23 мая
1
Личный состав 29200
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 604
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2206
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30110.47

Bitcoin Cash (BCH)

199.53

Binance Coin (BNB)

320.58

Ethereum (ETH)

2027.39

Litecoin (LTC)

71.23

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять