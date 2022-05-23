Майские ливни принесли в Мариуполь новые угрозы

Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой

В Мариуполе сильные ливни. Фото: коллаж "Сегодня"

Захваченный Мариуполь атаковала непогода. Дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупного яда по всему городу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются только формированием "красивых фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".

"Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны", – подчеркнул Андрющенко.

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Мариуполь затопило дождями. Фото: Петр Андрющенко

Из Мариуполя делают гетто — советник мэра о "нововведениях" оккупантов

Оккупанты ввели пропускной режим в захваченном Марупольском районе. Это создает неудобства и самим россиянам. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко ведущим Евгению Киселеву и Юлии Галушко в проекте FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

"Зачем пропускная система — мы пока не понимаем. Если бы она перекрывала выезд из Мариуполя или въезд украинским гражданам, было бы понятно. Но она распространяется абсолютно на всех, даже россияне жалуются. Абсолютно непонятное происходит, но мы скоро все увидим и поймем, что это что-то нехорошее", — сказал он.

Андрющенко отметил, что происходит ротация российских военных, Мариуполь стараются полностью отрезать.

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"Вчера мы увидели, что город полностью закрывают, выехать из города или попасть в него становится невозможно. Закрываются все объездные, проселочные дороги. Кадыровцы начинают патрулирование. Мы смотрим за ротацией в точках фильтрации и по блокпостам — "ДНРовцев" убирают, ставят более серьезных военных. Явно наблюдаем изменение режима и усиленную консервацию. Город и раньше был похож на гетто, то сейчас они точно делают из него гетто в чистейшем виде", — сказал он.

Пропускная система в Мариуполе

Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска – три дня, но он одноразовый, то есть воспользоваться им можно только один раз. Пропуск выдает оккупационная комендатура в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации. При этом очередь на получение пропуска уже расписана вперед на несколько недель.

Чтобы выехать из Мариуполя автомобилем, требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Документ выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

Для передвижения по Мариупольскому району без въезда в сам Мариуполь также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в такие села, как Ялта или Урзуф, без пропуска невозможен.

Даже для того, чтобы передвигаться по самому Мариуполю между административными районами, также требуется пропуск на авто.

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