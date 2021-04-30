Майские шашлыки под угрозой: украинцев ждут погодные качели до 4 мая

Нас ждут четыре выходных подряд – украинцы традиционно захотят на природу, но их может ждать там неприятный сюрприз

Погода на четырехдневные праздничные выходные будет капризной: с 1 мая придет существенное потепление, на Пасху будут греметь грозы, в понедельник местами резко похолодает и дожди, а 4 мая нас снова порадует солнце.

Реклама

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 1 мая, юг, восток и частично запад страны накроют грозы. На остальной территории без осадков. Температура 15-20 градусов, в восточных и южных областях до +24. В Киеве 16-18 и солнце.

В воскресенье, 2 мая, празднование Пасхи испортят дожди с грозами практически во всех регионах, кроме восточных областей, Запорожья и Крыма. Температура 20-24 градусов. В столице гроза и 18-20 тепла.

Реклама

В тренде Полмиллиона доз вакцины Sinоvac скоро прилетят в Украину

В понедельник, 3 мая, резко похолодает в западных областях: после +24 на Пасху температура опустится до 11-13 тепла. В центре и на севере 13-18 тепла, на юге и востоке до +24. Везде дожди, но уже без гроз. В Киеве будет мокро и 17-19 тепла.

Во вторник, 4 мая, будет достаточно комфортная температура 13-18 градусов. Дождь может пройти только на Донбассе, в остальных областях – сухо. В столице 13-15 градусов и без осадков.

Реклама

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дожди. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.