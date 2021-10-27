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"Мажорное" ДТП в Харькове: стало известно, в каком состоянии пострадавшие (видео)

Анна Бровко Анна Бровко корреспондент Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
27 октября, 12:08
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В аварии, кроме погибшего 58-летнего водителя, пострадали еще три человека. Они оказались в больнице
Стало известно, в каком состоянии пострадавшие.
Стало известно, в каком состоянии пострадавшие. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в результате смертельного ДТП, которое устроил 16-летний мажор на Infiniti, три человека находятся в больнице. Стало известно, в каком они состоянии.

Об этом сообщила вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

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Что с пострадавшими

На сегодняшний день в больнице находится три человека. Это пассажиры. 16-летний водитель сильно не пострадал, ему оказали помощь амбулаторно и он ушел из больницы.

Среди пострадавших:

  • юноша 19 лет – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленные раны головы, вывих левого плеча, ушибы туловища. Находится на лечение в больнице скорой помощи.
  • девушка 16 лет -- закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы и туловища. Состояние стабильное.
  • юноша 19 лет - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушибленные раны шеи, закрытый перелом ключицы слева. Состояние стабильное.

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Подробности ДТП

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. В ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
  • По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Chevrolet, а также у 16-летнего водителя Infiniti признаков алкогольного опьянения нет.
  • Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Инцидент в магазине

В 2019 году парень познакомился с девушкой. Они учились в разных школах и знали друг друга всего месяц. Через некоторое время подросток начал оскорблять девочку. Ее мать и брат решили с ним разобраться. О встрече договорились в магазине. Когда начали выяснять отношения, подросток достал пистолет и выстрелил несколько раз в 39-летнюю женщину и 19-летнего парня.

На место вызвали полицию. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с использованием оружия). Правоохранители не называли фамилии парня, однако было известно, что его зовут Николай.

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