Мечтал об украинской станции на Луне. Что известно об умершем академике Дегтяреве

Украинский конструктор всегда выступал за активно сотрудничество с Америкой в космической сфере

Сегодня Украина потеряла выдающегося человека – академика, директора конструкторского бюро "Южное" и одного из отцов украинской космической отрасли Александра Дегтярева, который умер от коронавируса. Сайт "Сегодня" вспоминает профессиональный путь гениального конструктора и что он говорил в последние годы.

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Как попал в КБ "Южное"

Родился 31 октября 1951 года в Яранске (Кировская область, Россия). Окончил Ленинградский механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов" и экономический факультет Днепропетровского национального университета. Прошел стажировку и обучение в ряде аэрокосмических компаний США и Франции. После этого был направлен работать в КБ "Южное" им. М.К. Янгеля. Там он прошел путь от простого инженера до генерального директора.

Александр Дегтярев. Фото: facebook.com/yuzhnoye

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Дегтярев прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Сделал значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем. КБ активно сотрудничает с космическими агентствами многих стран и организациями Европы, США, Египта, Японии, Кореи и других стран мира. Принимает активное участие в проектах "Циклон-4", "Антарес" ("Таурус-II"), "Вега" с украинскими ракетоносителями.

Награды, звания и научные работы:

В тренде От коронавируса умер известный украинский академик Дегтярев

автор около 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов и их модернизации;

50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентоспособных ракетно-космических комплексов;

академик НАН Украины, доктор технических наук, кандидат экономических наук, академик Международной академии астронавтики, вице-президент Международной астронавтической федерации;

награжден орденами "За заслуги" III и II степеней, медалями Федерации космонавтики СССР, России, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы;

заслуженный машиностроитель Украины, лауреат Государственной премии Украины.

Дегтярев об освоении космоса

Из-за обострения между США и Россией в космической сфере Украина предложила американцам заменить российские двигатели на свои: "Америка без Украины в космосе проживет, но это не значит, что перспектив у нас нет. ... В наших планах – создать в США производство двигателей украинской разработки". (2019 год).

Дегтярев о ракетоносителе "Антарес" совместного украинско-американского производства: "Не бывает неважных частей ракеты. Но первая ступень – это действительно основа этой ракеты, которая дала возможность обеспечить те характеристики, которые нужны". (2016).

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Дегтярев о совместной работе с США в космической сфере, что открывает возможности участия украинских астронавтов в международных космических экспедициях и построения Украиной собственной станции на Луне: "Украина имеет прекрасные перспективы в освоении космоса: есть технологии, компоненты, образование. Я считаю, человечество должно пройти через Луну и научиться жить и осваивать тела Солнечной системы". (2016).

Как сообщали новости "Сегодня", Украина будет участвовать в инициированной США космической программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.

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