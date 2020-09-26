Мечтал стать генералом: в соцсетях делятся воспоминаниями о погибших курсантах (фото)

Стали известны имена некоторых погибших курсантов в авиакатастрофе под Чугуевом. Родные и друзья парней публикуют фото и информацию о погибших в соцсетях.

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Предварительный список погибших:

Алексей Остапенко

Ашраф Мсуя

Виталий Вильховой

Богдан Матвийчук

Артем Дудла

Андрей Померанцев

Максим Хомьячук

Роман Корчовский

Сослуживец парней Сергей Вороненко разместил на своей странице в Instagram фото погибших. Он сообщил, что в самолете находились командир 151 группы Корчовский Роман, курсант 151 группы Олабин Владимир и курсант 153 группы Скоробогатько Евгений.

Курсанты, которые были на борту самолета

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Также он опубликовал фото экипажа воздушного судна. По словам Вороненко, погибший курсант Ашраф Мсуя мечтал стать генералом.

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Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.

Как известно, во время авиакатастрофы на борту были 20 курсантов и 7 офицеров.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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