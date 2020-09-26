Мечтал стать генералом: в соцсетях делятся воспоминаниями о погибших курсантах (фото)

Стали известны имена некоторых погибших курсантов в авиакатастрофе под Чугуевом. Родные и друзья парней публикуют фото и информацию о погибших в соцсетях.
Предварительный список погибших:
- Алексей Остапенко
- Ашраф Мсуя
- Виталий Вильховой
- Богдан Матвийчук
- Артем Дудла
- Андрей Померанцев
- Максим Хомьячук
- Роман Корчовский
Сослуживец парней Сергей Вороненко разместил на своей странице в Instagram фото погибших. Он сообщил, что в самолете находились командир 151 группы Корчовский Роман, курсант 151 группы Олабин Владимир и курсант 153 группы Скоробогатько Евгений.
Также он опубликовал фото экипажа воздушного судна. По словам Вороненко, погибший курсант Ашраф Мсуя мечтал стать генералом.
Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.
Как известно, во время авиакатастрофы на борту были 20 курсантов и 7 офицеров.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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