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"Мечтал уйти в армию". Стало известно имя молодого воина, которого 1 декабря на Донбассе убил снайпер

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 19:35
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Погибшему военному было всего 22 года
У молодого военного остались родители и любимая девушка.
У молодого военного остались родители и любимая девушка. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе на позициях вблизи Новотроицкого 1 декабря погиб солдат Валерий Геровкин – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту.

Об этом сообщили на Facebook-странице 93 бригады Холодный Яр.

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Что известно о погибшем солдате

Валерий родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", – рассказал побратим с позывным "Матрос".

Он – сверстник Валерия, и когда друг погиб, именно "Матрос" был рядом. Он пытался его спасти, однако смерть наступила практически мгновенно.

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Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Что известно о близких

Без сына осталась мать Анна и отец Евгений. Также у военного была любимая девушка – Валерий показывал ее фото в телефоне своим собратьям.

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"Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Всегда приходил на помощь своим собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС " , – рассказал "Матрос".

Ситуация 1 декабря

На Донбассе российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военный ВСУ получил ранение, от которого скончался.

Где стреляли?

  • В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Маринка, в результате чего получил ранения один местный житель.
  • В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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