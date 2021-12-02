"Мечтал уйти в армию". Стало известно имя молодого воина, которого 1 декабря на Донбассе убил снайпер

На Донбассе на позициях вблизи Новотроицкого 1 декабря погиб солдат Валерий Геровкин – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту.
Об этом сообщили на Facebook-странице 93 бригады Холодный Яр.
Что известно о погибшем солдате
Валерий родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".
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"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", – рассказал побратим с позывным "Матрос".
Он – сверстник Валерия, и когда друг погиб, именно "Матрос" был рядом. Он пытался его спасти, однако смерть наступила практически мгновенно.
Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр
Что известно о близких
Без сына осталась мать Анна и отец Евгений. Также у военного была любимая девушка – Валерий показывал ее фото в телефоне своим собратьям.
"Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Всегда приходил на помощь своим собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС " , – рассказал "Матрос".
Ситуация 1 декабря
На Донбассе российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военный ВСУ получил ранение, от которого скончался.
Где стреляли?
- В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Маринка, в результате чего получил ранения один местный житель.
- В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Раньше мы писали:
- В результате вражеских действий боевиков на Донбассе 2 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
- Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.