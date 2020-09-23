Медицинская реформа Краснова: в Днепре будут внедрять инновационные технологии лечения горожан

Внедрение передовых технологий в больницах Днепра, актуальные методики борьбы с коронавирусом и европейские стандарты лечения – эти и другие вопросы обсуждались в Днепре во время "Медицинского моста" между израильскими и украинскими врачами, который состоялся по инициативе лидера "Громадской силы" Загида Краснова.

Подобный медицинский форум – одна из системных составляющих медицинской реформы в Днепре, которую реализует Загид Краснов. Первая составляющая – улучшение материально технической базы больниц города. На капитальный ремонт в медицинских учреждений города Загидом Красновым было выделено более 14,5 млн грн. Вторая составляющая – обеспечение больниц современным оборудованием – на эти цели Загидом Красновым и акционерами его предприятия было выделено 5,5 млн грн.

Сам форум состоялся на базе ДИВЭТИНа и собрал с обеих сторон профессорский состав, а также врачей не только из Днепра, но и области. Загидом Красновым достигнута принципиальная договоренность о приезде в Днепре делегации израильских специалистов, но в связи с карантином она перенесена. Поэтому форум состоялся в режиме видеосвязи.

Во время "Медицинского моста" со стороны израильских профессоров была дана актуальная информация по обсуждаемым вопросам – начиная от управления больницами в условиях пандемии COVID-19 до практических моментов – современных протоколов лечения, интенсивной терапии и инфекционного контроля. Это вылилось в конструктивную профессиональную дискуссию, и участники встречи подчеркнули эффективность подобного форума для улучшения стандартов оказания медицинской помощи жителям Днепра.

"В настоящее время усилия всех врачей мира брошены на то, чтобы найти новые методы диагностики коронавируса, а также перспективы вакцинации и профилактики этой болезни. Мы имели возможность пообщаться с представителями медицинского сообщества наиболее развитой в области медицины страны – Израиля. Мы обменялись опытом, получили новые передовые рекомендации. Хочу сказать, что все эти методы реально внедрить и в условиях наших больниц. Поэтому мы благодарны Загиду Краснову, что организовал такой форум", – отметила представитель ДИВЭТИНа Наталья Савина.

В свою очередь, Загид Краснов подчеркнул, что у украинских врачей достаточно знаний и квалификации, чтобы использовать эффективные международные разработки и протоколы лечения в условиях Днепра, но "хромает" маериально-техническая база.

"У нас прекрасные врачи, и я хочу сказать им спасибо, что в это сложное время они борются за здоровье горожан. Они имеют прекрасную базу знаний и опыт. Не случайно любая страна мира с распростертыми объятиями приглашает украинских врачей к себе на работу. Но им нужно создать европейские условия для работы", - отметил он.

Лидер "Громадской силы" подчеркнул, что в ближайшее время состоится подобный "Медицинский мост" с профессорами одной из клиник Гамбурга. Этот город является одним из лидеров в медицине во всей Германии. Их опыт и наработки тоже будут использованы в рамках медицинской реформе в Днепре.

"У нас общая цель – чтобы жители Днепра получали качественную медицинскую помощь и лечились по инновационным методикам. И совместными усилиями мы этого добьемся", - подчеркнул Загид Краснов.

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