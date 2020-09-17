Медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине

Дети мало болеют, но приносят инфекцию родителям, бабушкам и дедушкам

В Украине зафиксирован новый всплеск инфицирования COVID-19 – за сутки выявили 3584 новых зараженных. Число больных будет продолжать стабильно расти, уверены врачи.

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Главной объективной причиной всплеска заболеваемости является то, что дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Об этом кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории со стажем работы около 20 лет Юрий Жигарев рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Мы об этом предупреждали еще в августе, что если откроются школы и обучение будет не онлайн, то это приведет к вспышке. Дети мало болеют, но они переносчики и приносят инфекцию к родителям, бабушкам и дедушкам. Это была абсолютно предвиденная ситуация", – говорит врач-инфекционист.

Напомним, ранее Юрий Жигарев комментарии сайту "Сегодня" заявил, что в украинских вузах возникнут идеальные условия для распространения коронавируса. И даже если вузы введут смешанное обучение – риск инфицироваться останется высоким.

"Очную или смешанную форму нельзя вводить. Чтобы инфицироваться, не нужно ходить каждый день или через день в университет. Достаточно одного визита, чтобы несколько человек заразились от носителя", – объяснял врач.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Статистика COVID-19 вышла на пик: почему число больных растет".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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