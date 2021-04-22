Медики предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками: резко ухудшают ход болезни

Безосновательное применение антибиотиков ухудшает ход COVID-19 и замедляет выздоровление. С такой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент, которого отправляют в стационар. Антибактериальные препараты "на всякий случай" назначают даже семейные врачи.
Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Миншакирова.
Врач-анестезиолог 17-й больницы Киева Галина Славута рассказывает, что пациенту вроде бы становится лучше и его пытаются отключать от кислорода, однако потом приходится подключать снова.
Галина Славута уже давно стала активным участником образовательной платформы для врачей, где обсуждают самые острые вопросы терапии при COVID-19. Такие конференции проводит Фонд Рината Ахметова.
Директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова рассказывает:
"Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом и Ассоциацией анестезиологов Украины провели уже три онлайн-конференции для врачей. Участие в таких образовательных платформах приняли почти 3000 медицинских работников со всей Украины".
Особое внимание ведущие специалисты уделяют проблеме нерационального назначения антибиотиков.
Руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук говорит:
"Даже в Киеве участковые врачи, я уже и не думала, что такое бывает. То есть, они продолжают лечить антибиотиками этот ковид одним, и вторым, и третьим. Мне казалось, что вначале нас все услышали. А теперь опять тоже самое".
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С последствиями такого лечения Галина Славута сталкивается не в первый раз. По ее словам, нерациональное применение антибактериальных препаратов будет очень быстро ухудшать ход болезни в случае, когда у пациента действительно будет обнаружена бактериальная инфекция.
Многим медикам из-за пандемии пришлось осваивать новую специализацию и научиться работе с аппаратами искусственной вентиляции легких. Все детали тоже обсуждают на таких платформах.
Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров благодарен Фонду Рината Ахметова за помощь в организации образовательных программ, где медиков обучают как пользоваться аппаратами ИВЛ и как вести пациентов.
По его словам, не только инфекционисты, но и большая часть врачей, которые лечат больных с COVID-19, вынуждены были переучиться, поэтому такие образовательные мероприятия весьма полезны.
Все онлай-конференции для врачей доступны для просмотра на YouТube-канале Фонда Рината Ахметова.
Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова, рассказывалось, сколько длится постковидный синдром и как преодолеть последствия коронавируса.
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