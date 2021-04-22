Медики предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками: резко ухудшают ход болезни

Безосновательное применение антибиотиков ухудшает ход COVID-19 и замедляет выздоровление. С такой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент, которого отправляют в стационар. Антибактериальные препараты "на всякий случай" назначают даже семейные врачи.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Миншакирова.

Врач-анестезиолог 17-й больницы Киева Галина Славута рассказывает, что пациенту вроде бы становится лучше и его пытаются отключать от кислорода, однако потом приходится подключать снова.

Видео: Сегодня

Галина Славута уже давно стала активным участником образовательной платформы для врачей, где обсуждают самые острые вопросы терапии при COVID-19. Такие конференции проводит Фонд Рината Ахметова.

Директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова рассказывает:

"Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом и Ассоциацией анестезиологов Украины провели уже три онлайн-конференции для врачей. Участие в таких образовательных платформах приняли почти 3000 медицинских работников со всей Украины".

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Особое внимание ведущие специалисты уделяют проблеме нерационального назначения антибиотиков.

Руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук говорит:

"Даже в Киеве участковые врачи, я уже и не думала, что такое бывает. То есть, они продолжают лечить антибиотиками этот ковид одним, и вторым, и третьим. Мне казалось, что вначале нас все услышали. А теперь опять тоже самое".

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С последствиями такого лечения Галина Славута сталкивается не в первый раз. По ее словам, нерациональное применение антибактериальных препаратов будет очень быстро ухудшать ход болезни в случае, когда у пациента действительно будет обнаружена бактериальная инфекция.

Многим медикам из-за пандемии пришлось осваивать новую специализацию и научиться работе с аппаратами искусственной вентиляции легких. Все детали тоже обсуждают на таких платформах.

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Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров благодарен Фонду Рината Ахметова за помощь в организации образовательных программ, где медиков обучают как пользоваться аппаратами ИВЛ и как вести пациентов.

По его словам, не только инфекционисты, но и большая часть врачей, которые лечат больных с COVID-19, вынуждены были переучиться, поэтому такие образовательные мероприятия весьма полезны.

Все онлай-конференции для врачей доступны для просмотра на YouТube-канале Фонда Рината Ахметова.

Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова, рассказывалось, сколько длится постковидный синдром и как преодолеть последствия коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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