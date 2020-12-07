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Медики предупредили: детям с бессимптомным COVID-19 грозят тяжелые осложнения

7 декабря, 18:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ПЦР-тест может быть отрицательным, а ИФА на антитела обнаружили иммуноглобулины G

Даже несмотря на бессимптомное течение COVID-19, дети могут получить тяжелые осложнения от болезни, и украинские медики сталкивались с этим неоднократно.

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Об этом глава львовского "Охматдета" Александра Бурда рассказала УНН.

По ее словам, в клинику поступили десять детей, которые имели осложнения в виде синдрома Кавасаки. Изначально у них ПЦР-тест был отрицательный, а при обследовании ИФА на антитела обнаружили иммуноглобулины G. Они были высокие, хотя явной инфекции или явной симптоматической картины COVID-19 не было.

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Александра Бурда подчеркнула, что пренебрегать индивидуальными средствами защиты в случае с детьми не стоит. К тому же заблаговременно предотвратить осложнения можно при условии сдачи ИФА-теста на антитела. Он покажет наличие иммуноглобулинов, которые означают, что ребенок переболел COVID-19. Поэтому, соответственно, эта информация может пригодиться для корректировки схемы лечения как детей, так и взрослых во время осложнений.

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"Для собственной безопасности было бы очень хорошо, если бы человек знал, что у него иммуноглобулин G положительный. Тогда легче и свободнее себя можно чувствовать. Если есть возможность, то такие тесты стоит сделать", – отметила она.

Учитывая, что новые исследования показывают довольно длительное действие иммунитета к COVID-19, знание о наличии антител и их количестве очень важны.

Напомним, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что дети с бессимптомным течением COVID-19 могут заражать окружающих и являются "двигателем эпидемии".

Также напомним, каждый 9-й инфицированный COVID-19 в мире — ребенок, причем чаще заражаются мальчики, заявили в ЮНИСЕФ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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