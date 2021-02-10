Медики заявили, что 45% украинцев переболели COVID-19: отвечаем на главные вопросы

Почти половина украинцев переболели COVID-19 и могут иметь иммунитет. Такие данные в последние дни появляются от разных ученых и даже лабораторий. Около 45% украинцев уже могут иметь антитела.

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Сайт "Сегодня" разобрался, правда ли так много украинцев могли переболеть изначит ли это, что им не нужна вакцинация.

Сколько украинцев имеют иммунитет?

Более 1,25 украинцев переболели COVID-19. Это только те, у кого тест подтвердил заболевания. Еще есть люди, которые болели безсимтомно или в легкой форме и не обращались к врачу. Сколько таких – никто не знает.

Несколько ученых в Украине попытались оценить, сколько людей могут иметь иммунитет.

Цифры поражают.

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У 45% исследованных нашли антитела к вирусу SARS-CoV-19.

Такие цифры недавно обнародовал Борис Донской, старший научный сотрудник Лаборатории иммунологии с научной группой вирусологии при Институте педиатрии, акушерства и гинекологии им. А.Н. Лукьяновой.

"Исследовали рандомно группу здоровых взрослых. 45% популяции имеют уже IgG. К весне экватор пройдем и победим пандемию олдскульным средневековым способом", – написал иммунолог.

Антитела проверили около в 4000 человек.

"Это пока показатели не об Украине. Эти цифры больше касаются Киева. Меня интересовала именно средняя возрастная категория – люди, которые активно работают, путешествуют, ведут активный образ жизни. Те люди, которые работают дистанционно или изолировались, то там могут быть цифры на порядок меньше. Среди сельского населения цифры тоже могут быть меньше. Надо исследовать различные возрастные группы, так как они существенно могут отличаться", – рассказал "Сегодня" Борис Донской.

Реклама / Фото: Facebook

Но похожие цифры назвала Наталья Виноград, доктор медицинских наук, профессор и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы.

По ее данным, 43% украинцев уже имеют антитела к вирусу SARS-CoV-19. Это обнаружили ученые Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. По словам эпидемиолога, исследователи серологически протестовали ограниченные коллективы в Киеве и ряде регионов, примерно по 700 человек. При этом, когда владельцев антител спросили, какими были проявления болезни, большинство ответили, что вообще не болели.

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Сколько необходимо протестировать украинцев?

45% и даже больше переболевших могут быть реальным показателем, говорит эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Для этого нужно провести исследования в каждой области. Показатели на севере и юге, западе и востоке страны могут отличаться, отмечает Игорь Бровченко.

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Если переболели, нужна вакцинация?

Как долго сохраняется иммунитет после COVID-19 еще неизвестно. Это вопрос открытый во всем мире.

Еще нет достаточного срока наблюдения, чтобы сказать, сколько иммунитет может продолжаться. Прошло чуть больше года от обнаружения вируса и только месяц-два после начала активной вакцинации. Этого еще недостаточно, чтобы делать выводы, считает эпидемиолог Людмила Мухарская.

И поэтому мнения, нужно ли вакцинировать переболевших, различаются.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать всех, независимо от того, переболел ли человек. В Министерстве здравоохранения Украины тоже придерживаются такой позиции.

Что точно нельзя делать – ждать пока переболеют все и отказаться от вакцинации. Такой способ приобретения коллективного иммунитета в ВОЗ считают неэтичным и проблематичным. Распространение COVID-19 приводит к ненужным инфекциям, страданиям и смертям.

В Украине начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. В данный же период (15-16 февраля) Минздрав обещает запустить информационный портал по вопросам вакцинации, на котором можно будет записаться на вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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