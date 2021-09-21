Медуз станет еще больше? Каким будет Азовское море в следующем году

В этом году курортный сезон в поселках на берегу Азовского моря был на грани срыва из-за медуз – экологи рассказали, чего ждать дальше

Популяция медуз в Азовском море будет только расти / Фото: Коллаж: Сегодня

Экологи прогнозируют, что в следующем году количество медуз в Азовском море не уменьшиться. Из-за того, что сейчас в море наиболее благоприятные условия для их жизни, медуз может стать даже больше.

Об этом рассказал ректор Мелитопольского института экологии и социальных технологий университета "Украина", профессор Валерий Лысенко, пишет "РИА Мелитополь".

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По его словам, популяция медуз увеличилась из-за осолонения Азовского моря и хорошей кормовой базы.

"Благополучных прогнозов я дать не могу. Первая причина – это почти минимальное количество видов рыб, которые едят фито- и зоопланктон. Это тюлька, хамса. Вы знаете, что практически не осталось. И поэтому количество планктона без конкурентов – рыб, употребляется, естественно, медузой. И поэтому она быстро растет, размножается", – сказал Лысенко.

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Эколог добавил, что река Дон, впадающая в Азовское море, зарегулирована очень давно. Из-за этого в море практически не попадает пресная вода.

Ученый также считает, что огромное количество медуз можно объяснить сбросом отходов в реки. Органические вещества – это хорошее условие для того, чтобы интенсивно размножались планктонные формы, а это корм для медуз.

Не медузами едиными

В этом году Кирилловка страдала не только от нашествия медуз - отдых портило аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно было получить несколько десятков укусов.

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Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдали от нашествия насекомых и в Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.

Напомним, в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого, уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. А прогулочная улица превращается в грязное болото.