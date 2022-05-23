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Медведчук начал сдавать СБУ подельников из Администрации президента

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 мая, 10:27
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Задержанный депутат рассказал, как Петр Порошенко обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ
Виктор Медведчук сдал СБУ Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Виктор Медведчук сдал СБУ Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанный депутат Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – рассказал Медведчук.

Задержанный депутат уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. И в результате за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сообщил задержанный.

Он назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства – бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

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Сейчас СБУ продолжает следственные действия с Медведчуком, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

К слову, показания Медведчука сомнительны. На данный момент депутат находится под арестом, а его кум президент РФ Владимир Путин не собирается освобождать и спасать задержанного. Поэтому Медведчук готов подписать любые свидетельства.

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Задержание Медведчука

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