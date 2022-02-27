Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Медведчук пропал. Он скрылся в неизвестном направлении – СМИ

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 февраля, 15:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кум Путина почти год находился под домашним арестом
Местонахождение Медведчука неизвестно / Коллаж "Сегодня"
Местонахождение Медведчука неизвестно / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава политисовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук, находившийся под домашним арестом с 13 мая 2021 года, пропал с места, где суд обязал его находиться до окончания расследования.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.

Реклама

Что известно

По данным источников издания, 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить пребывание Виктора Медведчука по адресу, где он должен находиться под домашним арестом. Нацполиция прибыла на место, но Медведчука там не оказалось.

Официального комментария пока нет.

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале.

Реклама

"Проверил. Подтверждаю. Предатель Украины Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведет в РФ вместе с Януковичем. Кстати, Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь, – написал Геращенко.

Громкое дело

  • Еще 22 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии изданию "Сегодня" заверяла, что ее клиент – законопослушный гражданин и находится на месте.
  • "Виктор Владимирович не собирался и не собирается покидать Украину. Он добросовестно выполняет условия меры пресечения – круглосуточный домашний арест. Откуда взялся этот фейк… Лучше спросить у Вihus.info, который самым первым раструбил, мол, вот наши источники видели, что кто-то, куда-то, кого-то грузит. Извините, а кроме вас, это кто-то еще видел?.. Какие доказательства вот этой погрузки и всего… они есть?" – сказала тогда Чередниченко.
  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день четвертый. Взрывы в Харькове и Киеве, новые санкции для РФ и Starlink – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
27 февраля. Элизабет Роузмонд Тейлор. Ровно 90 лет назад в этот день родилась первая актриса, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять