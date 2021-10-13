Медведчука оставили под домашним арестом и COVID-сертификат при въезде в Одессу — главные новости за ночь

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В Киеве за нарушителями карантина будут следить камеры? Мы проверили слухи
В ноябре в Киеве появятся первые камеры видеонаблюдения, которые будут контролировать соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции. Такую идею озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.
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Печерский районный суд 12 октября избрал меру пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и содействии терроризму. Его оставили под домашним арестом до 7 декабря.
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Американский техногигант Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов. В 2021 году будет выпущено на 10 миллионов iPhone 13 меньше.