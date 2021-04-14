Meest не будет брать деньги за доставку посылок между отделениями весь апрель. Сеть партнерских отделений Meest насчитывает более 3000 пунктов, 40% из них работают круглосуточно. Отделения расположены в самых популярных местах: в супермаркетах, аптеках, строительных сетях, книжных, магазинах мобильной и бытовой техники, в кредитных отделениях и на заправках. Такой формат отделений очень актуален, особенно в карантин, так как позволяет отправлять посылки параллельно с ежедневными делами — покупая продукты или лекарства, или заправляя авто. Чем меньше перемещений — тем безопаснее.

Чтобы отправить или получить посылку через Meest, не нужно стоять в очереди — оформить отправку можно заранее в мобильном приложении или на сайте компании. Благодаря этому никаких документов для отправки в самом отделении предъявлять уже не нужно, а сам процесс занимает не больше минуты.

Дополнительных средств на упаковку также не потребуется: упаковать посылку можно дома, а в отделении просто отдать ее кассиру для дальнейшей пересылки по Украине. За доставку между отделениями в течение апреля денег брать не будут.

"За время пандемии мы все устали от ограничений и объявлений новых карантинных мер. Лучшее, что украинцы могут сделать сейчас — поддерживать друг друга и сфокусироваться на тех вещах, которые действительно от них зависят: здоровье, соблюдении карантинных норм и социальной дистанции. Meest, в свою очередь, сфокусируется на безопасности и комфорте своих клиентов. В течение апреля компания продолжит бесплатно доставлять посылки в Украину, чтобы украинцы смогли покупать одежду, товары для дома, электронику или любые другие необходимые вещи онлайн и не тратить дополнительных средств на их пересылку", – сообщает пресс-служба Meest.

Напомним, помимо стандартного формата отправлений, через отделения Meest можно воспользоваться сверхбыстрой доставкой по Киеву за 5 часов. Для этого нужно принести посылку в отделение до 10:30 в будни.

Meest — международная группа компаний, которая ведет свою деятельность более чем в 30 странах мира. На украинском рынке компания развивает собственные сети почтоматов и отделений, которые сейчас насчитывают более 1500 автоматизированных устройств и более 3000 отделений. Сейчас автоматические терминалы Meest единственные в Украине, работающие и на получение, и на отправку посылок.

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