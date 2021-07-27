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Мендель о подаренной Пескову книге: Россия должна понимать, в чем она ошибается

27 июля 2021 17:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Она рассчитывает, что книга будет интересной для российской стороны, и может в Кремле узнают много нового об Украине

Песков будет в восторге, надеется Мендель. Коллаж "Сегодня"

Песков будет в восторге, надеется Мендель. Коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента, а теперь постоянный колумнист "Большой деолигархизации" Юлия Мендель считает, что для Кремля будет полезной ее книга, которую она передала пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Об этом она сказала в комментарии "Сегодня".

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По ее совам, после прочтения книги российское руководство может поймет, в чем оно ошибается насчет Украины.

"Искренне считаю, что книга может быть интересной для российской стороны. Поскольку Россия выходит с сообщениями о своем понимании Украины. И Россия должна понимать, в чем она ошибается. Мы – сформированный, единый народ, со своим четким "я", который строит свое будущее. Дмитрий Песков – главный спикер/голос России. Артикулирование исторически правильных нарративов является доказательством его профессионализма", – сказала нам Мендель.

Также она показала фото отправки посылки в Администрацию российского президента.

Фото: "Сегодня"

Напомним, Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

Кроме того, журналистка сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению Мендель, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".

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Смотрите также ее первое выступление в "Большой деолигархизации":

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