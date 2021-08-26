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Мендель поразмышляла о счастье и демократии, запостив "дьявольское" фото

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
26 августа, 00:21
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Экс-пресс-секретарь президента на фоне странной фотографии заявила, что счастливая нация невозможна без демократии и призвала уважать и ценить друг друга
Юлия Мендель изложила свое видение демократии на фоне странного фото
Юлия Мендель изложила свое видение демократии на фоне странного фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее жаловалась на травлю, считает, что нация не может быть счастливой без демократии, а несчастные люди не могут управлять государством.

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Своими размышлениями она поделилась с подписчиками в Instagram, сопроводив их неожиданным фото.

"Несчастные люди не могут управлять государством. Потому что несчастные не могут делать счастливыми другого... Только счастливый может творить и делать счастливыми других. Так же как только тот, кто знает, что такое свобода, может строить демократию", – написала экс-пресс-секретарь президента.

Мендель также уверена, что "счастливая нация невозможна без демократии" и призвала уважать и ценить друг друга.

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Напомним, ранее Юлия Мендель похвалилась новой откровенной фотосессией и заявила, что в течение двух лет подвергалась дискредитации и ненависти.

Мы также писали, что Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент", в которой она рассказала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а также о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

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