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Мендель выиграла суд по делу о взятке в университете Шевченко

15 октября, 16:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пресс-секретарь судилась из-за своей статьи о коррупции в украинских вузах

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель выиграла апелляцию в судебном споре вокруг ее статьи, где она заявила о коррупции в Киевском национальном университете имени Шевченко.

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Об этом сообщает "Радио свобода".

Речь идет о статье, которая была опубликована в американском издании Politico еще в 2016 году. В статье Мендель рассказывала, как продаются дипломы в украинских университетах. Она, в частности, обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что в 2012 году во время защиты кандидатской диссертации он требовал от нее взятку.

Ковалив подал в суд на Мендель. 1 апреля 2019 год суд удовлетворил его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Мендель подала апелляцию, 15 октября 2020 года суд стал на ее сторону.

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Теперь Ковалив может подать кассационную жалобу.

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Ранее сообщалось, что Мендель снова получила зарплату больше, чем у президента Владимира Зеленского.

Видео: instagram.com/iuliia_mendel

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суд апелляция Юлия Мендель
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