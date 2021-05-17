"Меня похитили очень влиятельные люди": судья Чаус вышел на связь (видео)

/ Фото: Сегодня
Бывший украинский судья Николай Чаус впервые за долгое время вышел на связь и рассказал о своем похищении в Молдове. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Telegram.
Новость дополняется…
/ Фото: Сегодня
Бывший украинский судья Николай Чаус впервые за долгое время вышел на связь и рассказал о своем похищении в Молдове. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Telegram.
Новость дополняется…
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