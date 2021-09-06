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"Меня преследуют" – Пустовгар, обливший зеленкой Порошенко, объяснил свой поступок и опасается расправы

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 сентября, 17:52
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Нападение на Порошенко – гражданский долг, считает Пустовгар
Илья Пустовгар: если со мной что-то произойдет, будете знать виновника. Фото: коллаж "Сегодня"
Илья Пустовгар: если со мной что-то произойдет, будете знать виновника. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель Черниговской области Илья Пустовгар, обливший зеленкой Петра Порошенко, объяснил свой поступок тем, что пятый президент Украины не выполнил своих обещаний закончить войну на Донбассе и имел отношение к коррупции в период боевых действий. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook в понедельник, 6 сентября.

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Пустовгар заявил, что является патриотом, поэтому свое нападение в День независимости он считает исполнением гражданского долга и демонстрацией гражданской позиции.

"Порошенко в условиях войны зарабатывал миллиарды на жизнях моих земляков, которые погибли на войне, а теперь примазывается к маршу ветеранов, настоящих патриотов", – заявил он, добавив, что во время каденции Порошенко, на войне погиб его товарищ и тысячи других украинцев.

Пустовгар также добавил, что после инцидента его преследует СБУ и "другие люди без опознавательных знаков", от которых звучат угрозы. Также мужчина утверждает, что против него хотят сфабриковать дело об участии в преступной группировке.

"Если со мной что-то произойдет, будете знать виновника", – заявил он.

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Ранее отец 22-летнего Илья Пустовгара в комментарии черниговскому порталу Gorod.cn.ua предположил, что его сын мог облить зеленкой Порошенко, расплатившись таким образом за некий долг.

"Сын всегда был аполитичным человеком. Скорее всего, его попросили это сделать или заставили. Возможно, он был у кого-то на крючке за долгов. Или же его побудили за деньги", – сказал Пустовгар-старший.

В свою очередь издание LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел информировало, что в полиции Илья Пустовгар признался – якобы за содеянное ему заплатили 800 долларов. В то же время, кто выступал заказчиком – не сообщалось.

Напомним, 24 агуста пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

Кого еще в Украине обливали зеленкой?

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