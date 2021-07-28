"Меня пытались дискредитировать": Хомчак выступил с заявлением после отставки

ВСУ готовы к быстрому развертыванию на случай обострения военной обстановки со стороны России, заверил генерал

Руслан Хомчак считает, что изменил армию. Коллаж "Сегодня"

Генерал Руслан Хомчак после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ заявил, что за два года удалось выполнить много поставленных целей и реорганизовать Вооруженные силы – сейчас армия стала еще ближе к стандартам НАТО и готова дать отпор России в случае наступления.

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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook Генерального штаба.

Генерал перечислил главные достижения с мая 2019 года:

в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создана система военного управления;

органы военного управления перешли на функционирование J-структуры, что создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил НАТО;

удалось четко разграничить полномочия и ответственность функционирования армии – кто занимается подготовкой и развитием войск, а кто применением в военных целях;

и ответственность функционирования армии – кто занимается подготовкой и развитием войск, а кто применением в военных целях; усилена организация подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта боевых действий на Донбассе, на должном уровне обеспечена безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ;

активизирован военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширено сотрудничество в Черноморском регионе.

"В условиях противодействия российской агрессии проведение реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров. Несмотря на препятствия, достигнуты положительные результаты. Введены необратимые изменения на пути к евроатлантической интеграции Украины … Система должна работать независимо от личности. Произошли коренные сдвиги, которые позволят работать без вмешательства "в ручном режиме". Когда шел на должность, не тешил себя иллюзиями относительно сложностей. Четко осознавал свои задачи и ответственность и что нужно сделать", – заявил Хомчак.

По его словам, ВСУ готовы к быстрому развертыванию дополнительных резервов и необходимых ресурсов в случае обострения со стороны России.

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"Сегодня, в условиях объективной преимущества противника, ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки", – резюмировал генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного. Офицер участвовал в войне на Донбассе, а его армейское мировоззрение сильно отличается от советских стандартов.

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