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Отпустят в Украину? В деле о задержании Лавренчука в Италии новый поворот

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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29 января, 13:28
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Людмила Денисова рассказала новые детали о задержании украинского режиссера в Италии и почему его все еще не отпустили в Украины
Интерпол признал преследование Россией Лавренчука по политическим мотивам
Интерпол признал преследование Россией Лавренчука по политическим мотивам / Фото: Коллаж: Сегодня

Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука по политическим мотивам. Его арестовали в Италии по запросу России.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Денисова подчеркнула, что Лавренчука не освободили, несмотря на тот факт, что режиссера уже удалили из базы Интерпола как разыскиваемого РФ, поскольку Россия преследует его по политическим мотивам.

Она отмечает, что украинская Нацполиция уже обратилась к Интерполу, чтобы выяснить все детали. В частности, Украина требует расследовать, могла ли РФ злоупотребить возможностями Интерпола для преследования украинца.

Домашний арест не отменили

Отметим, 27 января суд Неаполя отказался отменить Лавренчуку домашний арест и разрешить выехать в Украину. В суде объяснили, что проверка доводов РФ для экстрадиции уже началась и рассмотрение нельзя остановить на этой стадии.

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"Суд предоставил срок – 30 дней, за который прокуратура г. Неаполь должна изучить поступившие из РФ материалы и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет решение", — написала Денисова.

Омбудсмен попросила главу МИД Дмитрия Кулебы принять все меры, чтобы Евгения Лавренчука немедленного вернули в Украину.

Коротко о задержании Лавренчука

3 января стало известно, что Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

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"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, направленный из России", – написала Марианна Джудиче-Палий.

Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ.

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