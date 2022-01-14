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Сахар с собой. Мы узнали, как в украинских школах привыкают к новому меню

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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14 января, 06:00
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Школы в Украине с 1 января перешли на новое меню для учеников, в котором есть 160 блюд – кулинарные эксперименты понравились не всем
С 1 января в школах ввели новое меню
С 1 января в школах ввели новое меню / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученики украинских школ неоднозначно отреагировали на новое питание в столовых. Одни заявили, что им понравилось меню – оно сбалансировано и включает в себя витамины. В то же время другие откровенно критикуют новую еду и пытаются самостоятельно ее изменить.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Сахар с собой

Директор одной из ведущих школ в Житомирской области рассказала, что они начали вводить новое меню еще до нового года.

"Произошло неожиданное, что в какой-то мере даже рассмешило нас, педагогов. Когда наши повара перестали добавлять сахар в еду или напитки, то дети начали приносить из дома сахар. Кто в стиках, кто в баночках. Ребенку ведь не запретишь. Например, какао. Дети его просто обожают. Но какао, в которое мы не добавляли сахар, мы просто выливали в помои", – сказала директор.

Плюсы и минусы нового меню

По словам педагога, ни одно из новых блюд на нее не произвело эффекта. Хотя власти и учитывали тот факт, что готовить новые блюда будут на старом оборудовании, гладко все не получается. Часто еда прилипает к поверхностям. А универсальных печей у школ нет.

Однако в новом питании много фруктов.

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"Раньше такого не было. Есть и виноград, и апельсины, и яблоки. Исключены сосиски. Некоторые ноу-хау удивляют. Например, свекла с сухариками. Да ведь это просто подсушеный в духовке белый хлеб, который размокает. То, что предлагает кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, на его фото выглядит красиво. Но эти же блюда, приготовленные в наших старых духовках – это выглядит не очень", – добавила директор.

Что есть в новом меню?

С 1 января в Украине вступила в силу реформа школьного питания.

По данным Госпродпотребслужбы, обновленное меню для школ должно состоять из 160 блюд, в нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, субпродуктов. Вместо этого по нормам должно быть увеличено потребления молока и кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов, мяса и рыбы.

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