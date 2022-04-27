Мэр Новомосковска предложил переименовать город

Его название связано с Россией

Резник хочет переименовать Новомосковск/Фото: коллаж: "Сегодня"

Городской голова Новомосковска Сергей Резник заявил, что город необходим переименовать. Его название связано с государством-оккупантом.

Об этом сообщает "Украина 24" в Telegram.

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"Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о деколонизации топонимии. То есть предлагается запретить названия географических объектов, пропагандирующих и символизирующих государство-оккупанта — Российскую Федерацию", — отметил Резник.

В Киеве хотят переименовать пять станций метрополитена

В Киеве выступают за переименование пяти станций столичного метро, названия которых перекликаются с Россией и Беларусью.

Глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский сообщил, что уже обратился к мэру с инициативой переименования станций.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", — пояснил Брагинский.

Могут переименовать станции:

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"Дружбы народов",

"Площадь Льва Толстого",

"Берестейская",

"Минская",

"Героев Днепра".

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