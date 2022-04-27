Мэр Новомосковска предложил переименовать город

Городской голова Новомосковска Сергей Резник заявил, что город необходим переименовать. Его название связано с государством-оккупантом.
Об этом сообщает "Украина 24" в Telegram.
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"Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о деколонизации топонимии. То есть предлагается запретить названия географических объектов, пропагандирующих и символизирующих государство-оккупанта — Российскую Федерацию", — отметил Резник.
В Киеве хотят переименовать пять станций метрополитена
В Киеве выступают за переименование пяти станций столичного метро, названия которых перекликаются с Россией и Беларусью.
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Глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский сообщил, что уже обратился к мэру с инициативой переименования станций.
"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", — пояснил Брагинский.
Могут переименовать станции:
- "Дружбы народов",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Берестейская",
- "Минская",
- "Героев Днепра".
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